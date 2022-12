La noia va morir per la seva obesitat mòrbida / Freepik

Una mare ha admès haver matat la filla de 16 anys per deixar-la arribar fins a l'obesitat mòrbida. Kaylea Titford, de 16 anys, va morir el 10 d'octubre del 2020 a Gal·les, i la seva mare ha admès cometre l'homicidi involuntari per negligència greu. El pare, per part seva, ha negat els càrrecs però serà jutjat el 17 de gener.

Al judici es va explicar que entre el 24 de març i l'11 d'octubre, la mare no es va assegurar de satisfer les necessitats dietètiques de Kaylea, i va acabar arribant a l'obesitat mòrbida. Tampoc "es va assegurar que ella fes prou exercici, estigués en condicions higièniques, tingués un ambient segur i higiènic, es mantingués la salut física o que es busqués ajuda mèdica raonable".

A la investigació es va descobrir que Kaylea patia diversos problemes mèdics i ja estava immòbil. La causa de mort oficial va ser una inflamació i una infecció en àrees extenses d'ulceració derivades de l'obesitat.