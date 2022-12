Un cotxe de Mossos d'Esquadra / @EP

La circulació de la C-31 ha quedat tallada en tots dos sentits a Sitges (Barcelona) a causa d'un accident entre dos vehicles aquest dimecres al matí al punt quilomètric 169-169.5 de la via.

L'incident ha tingut lloc cap a les 6.45 hores i causa retencions des d'aleshores, però no hi ha hagut cap ferit greu, han informat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT).

Cap a les 8.00 hores d'aquest dimecres també es registren 6 quilòmetres de retenció a la C-58 entre Barberà del Vallès i Sant Quirze del Vallès (Barcelona), on hi ha dos carrils tallats en sentit nord per un altre accident.