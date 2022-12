Plantació de marihuana / Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal que traficava amb marihuana i haixix amb epicentre a les comarques de Lleida , ha informat el cos en un comunicat aquest dimecres.

L'organització estava formada per unes 15 persones, i fins ara s'han detingut 7 persones d'entre 31 i 49 anys , cinc dels quals han ingressat a la presó, i els Mossos no descarten més detencions.

Els membres seguien estrictes mesures de seguretat i autoprotecció, i gestionaven tres naus industrials a les poblacions lleidatanes de Bellvís, Benavent de Segrià i Sidamon, i també feien part de l'activitat des de dos domicilis de Lleida.

El grup tenia capacitat de generar entre quatre i cinc floracions a l'any , en unes infraestructures dissenyades amb la finalitat d'obtenir "la màxima eficàcia i rendiment de cada plantació per generar més beneficis".

Estava conformat per un líder que gestionava les naus i coordinava el grup, un encarregat que proporcionava material i menjar a les persones que cuidaven permanentment les plantacions; l'equip de jardiners i cuidadors, conformat per deu persones i per últim dues persones més que gestionaven els contractes de lloguer de les naus i la constitució d'empreses tapadores.

El 13 de desembre es va dur a terme l'operatiu policial amb sis entrades i registres, en què els agents van detenir set persones i van trobar material habitual en plantacions interiors com ventiladors, llums, transformadors o extractors , a més de set quilos de marihuana preparada per a ser distribuïda i documentació que acredita el lloguer de les naus i ladquisició de material o productes destinats al trànsit.

Els detinguts estan sent investigats per presumptes delictes contra la salut pública, defraudació del fluid elèctric, blanqueig de capitals i pertinença a un grup criminal.