Arxiu - Imatge d'arxiu dels Bombers de Barcelona

Cinc persones han resultat ferides lleus en un incendi a l'interior d'un pis ubicat als baixos del número 3 de Jardins d'Alfàbia, al districte de Nou Barris de Barcelona , ja extingit.

L'incendi ha tingut lloc aquest dimecres cap a les 9.30 hores i sis dotacions dels Bombers de Barcelona ho han donat per extingit a les 11.00, han informat fonts del cos.

Els serveis sanitaris han atès cinc persones, quatre per inhalació de fum i una per cremades lleus --quatre han estat traslladats a un centre hospitalari--, i l'edifici no ha patit danys estructurals.