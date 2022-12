Foto: Arxiu

El Jutjat d'Instrucció 5 de Gavà ha enviat a presó provisional sense fiança 5 arrestats per 5 delictes d'agressió sexual i 3 més d' agressió o abús sexual a 3 víctimes el 2021 al municipis del Baix Llobregat.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat que els 5 van passar a disposició judicial dimecres 21 de desembre passat i tots han declarat només preguntes dels seus advocats.

Tant la Fiscalia com l'acusació particular havien demanat l'ingrés a la presó provisional i la jutgessa considera que la investigació ha "evidenciat que es tracta d'un grup organitzat que actuen de la mateixa manera amb les víctimes".

La instructora creu que un es dedicava a captar les víctimes "i després els altres s'aprofiten de la vulnerabilitat sotmetent-les a pràctiques sexuals no consentides".

La jutgessa l'infereix del fet que hi hagi tres víctimes "però també dels missatges dels mòbils s'infereix que hi ha altres víctimes que no han pogut ser identificades".

Arran de la investigació, creu que "la manera d'actuar dels investigats és habitual i ho han normalitzat, menyspreant les dones, considerant-les objectes que tenen com a finalitat satisfer els seus desitjos sexuals i minusvalorant la voluntat de les dones".