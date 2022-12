Policia Nacional / @EP

La Policia Nacional ha detingut a Valladolid un home a qui se li imputen els delictes de detenció il·legal, robatori amb violència i estafa ja que va simular voler llogar una casa i durant la visita al pis va emmordassar la treballadora d'una immobiliària per robar-li la targeta crèdit i treure diners d'un caixer automàtic.



A més, se li imputen els delictes d' atemptat a agent de l'autoritat , danys i trencament de condemna al no haver-se reincorporat a la presó de Topas, a Salamanca, després d'un permís penitenciari, segons han informat fonts de la Policia Nacional.

Els fets es van produir dimarts passat a la tarda quan una dona va denunciar haver estat víctima d' una detenció il · legal i d' un robatori entre altres delictes .



A primera hora del matí del 20 de desembre un home va anar a una immobiliària del centre de la ciutat perquè necessita llogar una vivenda i va concertar una visita a un immoble hores més tard.

A l'hora acordada tots dos, l'home i la treballadora, van accedir a la casa discorrent la visita amb total normalitat fins que van arribar a l'últim dormitori, moment en què l'home es va llançar contra ella agafant-li per darrere el coll, forcejant la dona davant la dificultat per respirar.

El detingut va llançar la dona contra el llit, encara que va caure a terra i es va colpejar la cara, mentre l'agressor la seguia agafant i demanant que fes tot el que ell l'enviava.



Posteriorment l'individu va emmordassar i lligar de mans la víctima amb cinta americana i una vegada immobilitzada, l'agressor va registrar les pertinences de la dona emportant-se el telèfon mòbil de l'empresa, una targeta de crèdit de la víctima i els diners en efectiu que portava, a més, que sota amenaça, li va demanar el número PIN de la targeta, cosa que la dona presa del pànic li va donar.



L'home va marxar deixant lligada la dona a la vivenda i quan va tornar va donar a entendre a la denunciant que ja havia tret els diners amb la targeta (600 euros) i va començar a amenaçar-lo: "Ja està fet, no denunciïs la policia ni al banc, torna a la teva feina amb normalitat i no ho expliquis a ningú. Sé on vius tu i la teva família i et controlaré. No des de baixa la targeta ni la denunciïs en uns dies".



Un cop va ser alliberada la dona va tornar al seu lloc de treball on la seva cap, observant l'estat on estava la va portar al centre de salut -on li van diagnosticar un politraumatisme- i posteriorment a interposar la corresponent denúncia.

Un cop a dependències policials els agents amb l'ajuda de la víctima van aconseguir identificar l'agressor. Funcionaris de Policia Nacional van iniciar un dispositiu de recerca de l'individu identificat, al qual van localitzar a 20 metres de la vivenda on s'havien produït els fets aquell mateix matí.

L'home portava bosses amb menjar i beguda amb la clara intenció de quedar-se a pernoctar a la vivenda i en el moment de la detenció, va començar a exaltar-se i forcejar amb els policies, prestant gran resistència i violència.



A l'escorcoll que se li va realitzar se li van intervenir entre altres efectes un joc de claus i es va comprovar que corresponien amb aquell immoble que havia visitat amb la treballadora de la immobiliària, a més que en una de les habitacions hi havia la bossa amb les pertinences del detingut.



Durant el trasllat de l'arrestat fins a dependències policials i una vegada en elles, la seva actitud va ser constantment desafiant, va arribar a escopir els agents i va colpejar el cotxe policial causant danys a l'interior.

Després de passar a disposició de l'Autoritat Judicial aquesta ha determinat el seu reingrés al centre penitenciari.