Jutjats de Terrassa @ep

El Jutjat de Violència sobre la Dona de Terrassa (Barcelona) ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per a un home de 35 anys per presumpta detenció il·legal i agressió sexual a una exparella.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha explicat en un comunicat que la causa és oberta pels delictes de maltractaments, amenaces, detenció il·legal i agressió sexual.

Els Mossos d'Esquadra el van detenir aquest dimecres per aquests fets, tot i que ja va ser detingut el 6 de desembre per uns fets similars a una altra exparella i el jutge en va decretar la llibertat provisional per falta de proves de laboratori.