Foto: Emergències Sevilla



Un conductor de 24 anys que superava el triple de la taxa d'alcohol ha xocat contra una estació de bicicletes de lloguer al perdre el control del vehicle al carrer Sant Vicent de Paul, al districte sevillà de Triana.

Segons informa aquest divendres Emergències Sevilla a les seves xarxes socials, la Policia Local de la capital andalusa li va obrir diligències com a investigat, encara que no ho ha detingut; l?home no ha patit lesions després del xoc.

L'accident ha passat a les 6.30 del matí d'aquest divendres 23 de desembre, quan va perdre el control del cotxe, que circulava a gran velocitat, i va xocar contra l'estructura.