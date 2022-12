L'accés als jutjats de Gavà. Foto: Europa Press

Després que el passat dia 22 de desembre s'anunciés l' entrada a la presó provisional sense fiança a 5 arrestats per 5 delictes d'agressió sexual i 3 més d' agressió o abús sexual a 3 víctimes el 2021 a municipis del Baix Llobregat, aquest divendres 23 s'han més detalls sobre la seva manera d'actuar.

El grup actuava com La Manada, i ha estat gràcies als àudios interceptats en un grup de WhatsApp com han aconseguit algunes de les proves contra ells.

Violacions en grup sense consentiment, aprofitant-se de la vulnerabilitat (i en molts casos de l'estat d'embriaguesa) de les dones eren la forma d'actuar.

Com publica Nius, la investigació destaca l'existència un grup de xat dels acusats amb altres membres on relaten aquestes trobades. Hi han trobat missatges com: "Des de quan una tia és només per a un", enviat per RPP. "Aquí jo aconsegueixo ties i si no convido que", enviat per ARPC "La noia va molt borratxa, s'aproxima trio", enviat per ONM, o "Et poden buscar la ruïna per una pols que no val la pena. Però no diu res de violació ni res no? Aquesta paraula fa por (...) El que vam fer, és diferent", escrit per JMMM.