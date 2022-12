Detinguda una empleada de llar per estafar més de 2.000€ a una dona gran i al seu fill amb discapacitat|@EP

Agents de la Policia Nacional han detingut a València una dona, empleada de la llar, per presumptament estafar més de 2.000 euros una dona gran i el seu fill amb discapacitat, a la casa del qual treballava.

Suposadament, aquesta dona va fer fins a tres reintegraments d'efectiu dels comptes bancaris de l'anciana resident al pis on treballava com a empleada de la llar, així com del fill d'aquesta, que té una discapacitat física i psíquica i que requereix l'ajuda permanent de terceres persones persones. En total, es va apoderar de 2.100 euros, informa la Prefectura Superior en un comunicat.

Tal com han esbrinat els policies, la sospitosa tenia accés als comptes bancaris de les víctimes, i en un mateix dia i en hores consecutives, presumptament va fer dues extraccions d'efectiu del compte de l'anciana, per valor de 600 i 500 euros , i una altra de 1000 euros de la del fill.

Les investigacions dels agents han permès identificar la dona que es va apoderar dels diners, i ha estat l'empleada de la llar de les víctimes. Després de ser localitzada, ha estat detinguda com a presumpta autora d?un delicte d?estafa.

L'arrestada, de 50 anys, nacionalitat espanyola i sense antecedents policials, ha estat posada en llibertat després de ser escoltada en declaració, una vegada advertida de l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan fos requerida.