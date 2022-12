Mor atropellat un home de 84 anys a la carretera BV-5031 a Mataró|@EP

Un home de 84 anys ha mort aquest dilluns després de ser atropellat per cotxe a la carretera BV-5031 a Mataró (Barcelona) per causes que encara s'estan investigant.

Els Mossos d'Esquadra informen que el vehicle "hauria fugit del lloc dels fets" després d'atropellar el vianant, i han obert una investigació per identificar-lo, informa el Servei Català de Trànsit (SCT).

Els agents han rebut l'avís a les 07.48 hores i s'han activat quatre patrulles. També s'han desplaçat fins al lloc tres ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 156 les persones que han mort en un accident de trànsit a carreteres catalanes aquest 2022, segons dades provisionals.