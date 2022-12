La influencer va denunciar la companyia / Instagram @juliananehme

La influencer brasilera Juliana Nehme, de 38 anys, ha denunciat l'aerolínia Qatar Airways perquè li van impedir entrar a l'avió que la portaria des de Beirut a Doha perquè té excés de pes. L'afectada va explicar que, en lloc d'oferir-li el reemborsament de 830 lliures, corresponent al bitllet d'avió que havia pagat, li van dir que havia de pagar 2.480 lliures addicionals per un bitllet a primera classe, on són més grans.

Nehme va haver de quedar-se al Líban amb la seva mare mentre la seva germana i el nebot tornaven a casa. Ella va dir: "Era com si jo no fos un ésser humà per a ells. Jo era un monstre gros que no podia pujar a bord". A més, va afegir que: "Va ser horrible. Mai vaig imaginar passar per alguna cosa així, mai. Em dol ara recordar quant em vaig culpar, perquè em vaig culpar molt, fins i tot vaig demanar perdó a la meva mare diverses vegades. Li vaig dir: 'Mama, perdona'm, perquè jo sent així et va impedir anar a casa'. I ella va dir que no va ser culpa meva”.

Segons ha informat el Daily Mail, l'aerolínia haurà de pagar per la teràpia de la influencer per acceptar l'angoixa que va suportar després del judici a la cort a Sao Paulo.

El diari afirma que consistirà en "una sessió de teràpia setmanal per valor de 63 lliures durant un període d'almenys un any, per un total de 3.000 lliures, que es dipositarà al compte bancari del demandant".