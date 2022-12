Arxiu - Policia Local d'Alcobendas - AJUNTAMENT D'ALCOBEDES - Arxiu

Un policia local d' Alcobendas va perdre diumenge el control del seu vehicle i va atropellar diverses persones durant una processó que se celebrava al municipi, cap de gravetat, han confirmat fonts municipals.

Els fets van tenir lloc al migdia del dia 25, durant el trasllat dels feligresos de la Mare de Déu de la Pau a la parròquia de Sant Pere Apostol, en què també participava l'alcalde d'Alcobendas, Aitor Retolaza. "Jo era al traçat del vehicle i la sort va fer que no m'arribés a atropellar. Però unes persones van córrer una altra sort diferent. És un miracle que, atesa la situació, cap de gravetat" , ha indicat en una carta penjada a Twitter.

Com a conseqüència de l'atropellament, cinc persones resultats ferides. El primer edil va trucar a les ambulàncies i al comissari de Policia Local, que va arribar de forma immediata. "Vam treure una dona de sota el vehicle policial i vam estar pendents de totes les persones afectades. Celebro que ara mateix estiguin fora de perill i espero que es recuperin com més aviat millor, això és l'important", ha continuat.

Dels ferits, dos van haver de ser evacuades per ambulàncies i ingressades a l'hospital, on han estat sotmeses a proves mèdiques i observació. Aquest dimarts i tots els atropellats es troben als seus domicilis, però amb forts dolors propis del que ha passat. Dos es troben en espera d'intervenció quirúrgica per fractures, ha informat la Germandat de la Mare de Déu de la Pau en xarxa socials.

L'ALCALDE: "VA SER UN ERROR HUMÀ"



L'agent implicat estava en estat de xoc després del sinistre. Se li va fer la prova d'alcoholèmia, donant 0,0, i també el test de drogues, resultant igualment negatiu. "Un error humà va fer que aquest policia visqués un dels dies més trist de la seva vida" , ha apuntat l'alcalde.

Respecte a les persones ferides, Retolaza ha confirmat que cap pateix diagnòstic irreversibles. "Vull donar les gràcies a la Verge de la Pau per protegir els nostres veïns tan estimats per ella. Espero la ràpida recuperació de les cinc persones que presenten lesions, així com que el policia també pugui calmar el dolor i el sentiment de culpa", ha indicat el regidor, que es posa a la disposició de les famílies afectades.

Les primeres investigacions fetes apunten a un error en la conducció del vehicle policial. El vehicle en qüestió s'ha retirat, que s'analitzarà convenientment.