Focs artificials - UNSPLASH

Un gos ha mort després de saltar des d'un 7è pis al carrer Antonio Machado de Palència . Segons publica la Cadena SER, l'animal es va precipitar al buit espantat pel soroll generat pels focs artificials.

Fins al lloc on es va produir el tràgic accident, es van desplaçar efectius de la Policia Local del municipi, que no van poder fer res per l'animal.

Però no ha estat l'únic animal afectat pels focs artificials, que van arribar a arribar a algun dels cignes que eren al Canal de Palència, ferint a la pota un d'ells.

Detonar focs artificials a la via pública té efectes molt negatius sobre els gossos, com l'ansietat, la por descontrolada, taquicàrdia i en alguns casos com la d'avui, la mort en intentar fugir en estat de pànic.