Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques

Un dels conductors dels turismes implicats a l'accident a la carretera C-15 a la Granada del Penedès (Barcelona) ha mort aquest dimarts a la tarda, segons han explicat fonts del Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís cap a les 18.03 hores, quan per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut un xoc frontal entre dos turismes i després una furgoneta també s'ha vist implicada a l'accident.

Arran del succés, ha mort el conductor d'un dels dos turismes i tres persones més han resultat ferides menys greus.

La incidència ha obligat a tallar la via en tots els sentits de la marxa i s'han activat tres patrulles de la policia catalana, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima, són 158 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.