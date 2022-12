Tren de la mort a Tailàndia - Twitter

Un turista irlandès de 45 anys va morir a Tailàndia dimarts després de caure d?un tren en moviment, va dir la policia tailandesa. Patrick Ward va caure del tren a la província de Kanchanburi, a l'oest de la capital, Bangkok, quan passava a baixa velocitat per una vista panoràmica, segons Pol, del districte de Sai Yok. Major Kiatisak Kerdchok.

Kiatisak va dir que Ward va caure mentre caminava entre els vagons i intentava fer-se un selfie, segons han revelat diversos mitjans de comunicació.

La policia va ser alertada ràpidament sobre l'incident i els treballadors mèdics es van afanyar a ajudar Ward, però no van poder fer res per salvar-lo , va dir Kiatisak.

Ward havia abordat el tren des de l'estació del riu Kwai a Kanchanaburi, una província coneguda pels seus atractius naturals, incloses les coves de Krasae, a prop del lloc de l'incident.

Molts visitants també se senten atrets per la història del ferrocarril, conegut com el Tren de la Mort , que es va fer famós per la pel·lícula de 1957 sobre la Segona Guerra Mundial, el Pont sobre el riu Kwai. La ruta ferroviària, construïda per presoners de guerra, alguna vegada va connectar Tailàndia amb la veïna Myanmar.

Ward va ingressar a Tailàndia amb una visa de turista el 26 de desembre, segons les autoritats. Una investigació policial està en curs.