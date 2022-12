Discoteca Waka Sabadell - GOOGLE MAPS

Els Mossos d'Esquadra estan actuant amb "rapidesa, diligència i determinació" per aclarir els fets del vídeo que s'ha difós per xarxes socials en què una menor fa una fel·lació a un jove a la pista de ball d'una discoteca de la discoteca Waka Sabadell.



Ho ha explicat en declaracions als mitjans el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , en què ha assegurat que també estan buscant "els responsables de l'enregistrament, de la difusió del vídeo i les responsabilitats de la discoteca".



"Estem parlant d'una menor. Era una festa que autoritzava la presència de menors i que exigia i obligava una sèrie de responsabilitats per part de l'equipament" , ha afegit Elena.



Així mateix, ha sostingut que la Conselleria dʻInterior i la Conselleria dʻIgualtat i Feminismes estan "fent acompanyament a la víctima", i ha recordat que combatre les violències masclistes és una prioritat dels departaments i que posaran tots els mitjans i recursos que estiguin a el seu abast, en paraules.



"Qualsevol fet com aquest no només sorprèn, sinó que també indigna, perquè estem parlant d´una vulneració de drets d´una menor", ha manifestat el conseller.

LA VERSIÓ DE LA MENOR

La família de la menor ha traslladat diversos mitjans de comunicació que era la primera vegada que sortia a una discoteca, un local apte per a majors de 16 anys i on els menors no poden consumir alcohol.

La noia ha manifestat a la família que durant la nit es va acostar a la barra a demanar un refresc. I això és l'última cosa que recorda. Per això, pensa que l'han drogada i la van obligar a fer la fel·lació, segons informa Antena 3.

Una amiga de la menor li va advertir que el vídeo estava corrent per xarxes socials i ella, encara que no recordava res, es va reconèixer a les imatges. Va parlar amb la seva mare i aquesta es va dirigir a interposar una denúncia a la comissària de Mossos d'Esquadra.