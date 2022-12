Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional desmantella una organització dedicada a la regularització fraudulenta de ciutadans marroquins. Els clients pagaven al voltant de 3.000 euros al grup criminal per aconseguir la residència a Espanya, per això s'estima uns beneficis de l'organització d'uns 150.000 euros. Presentaven a les oficines d'estrangeria documentació de filiació com a descendents de sahrauís espanyols falsificada per un funcionari del Registre Civil de la ciutat marroquina d'Assa. S'han aturat 2 persones a Navarra per pertinença a organització criminal, afavoriment a la immigració irregular i falsedat documental ia més a 4 persones per falsedat documental, a Tarragona, Navarra i Almeria.

Totes les sol·licituds de residència per arrelament familiar mostraven certes similituds, encara que fossin presentades a diferents províncies, per la qual cosa en ser tramitades es va detectar que els documents de filiació havien estat expedits a la ciutat marroquina d'Assa.

Els agents de la Policia Nacional es van posar en contacte amb els seus homòlegs marroquins i van confirmar que els registres oficials no es corresponien amb els presentats pels ciutadans marroquins. Gràcies a la informació facilitada, la Policia del Marroc va detenir el funcionari del Registre per falsedat documental.

Després de la investigació realitzada es té coneixement que almenys 50 ciutadans marroquins havien contactat amb l'organització per obtenir la documentació fraudulenta i haurien pagat uns 3.000 euros cadascun, per això s'estimen uns beneficis de 150.000 euros per al grup criminal.