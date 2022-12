Policia de Mèxic / @EP

Almenys un nen de set anys ha perdut la vida aquest dimecres després d'haver estat diagnosticat per possible ràbia després d'haver estat presumptament mossegat per un ratpenat a l'estat mexicà d'Oaxaca, al sud del país.



"La tarda d'aquest dimecres 28 de desembre es va suscitar el lamentable decés del pacient masculí de set anys, originari de la localitat de Palo de Lima, municipi de Sant Llorenç Texmelucan, que estava internat a l'Hospital General Doctor Aurelio Valdivieso', ha informat en un comunicat a la Secretaria de Salut d'Oaxaca (SSO).



Segons ha detallat la dependència, l'1 de desembre passat, dues nenes de vuit i dos anys, i un nen de set anys, tots germans, van ser atacats per diversos animals salvatges en aquest municipi, que se situa a uns 100 quilòmetres de la capital oaxaquenya. Els pacients van ser ingressats a la unitat mèdica en presentar complicacions a la salut després de patir "mossegada de l'animal silvestre", ha informat l'agència Reforma.



Amb tot, fins ara no s'ha reportat cap canvi respecte a l'estat de salut d'una de les nenes, la pacient de vuit anys, que actualment es troba sota sedoanalgèsia i ventilació mecànica. "La menor continuarà amb mesures de 'confort' i sota tractament mèdic, tot i això el pronòstic de salut segueix sent greu", ha apuntat la SSO. Les més petites, en canvi, no presenten símptomes i responen de forma favorable al tractament.