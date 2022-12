Quiana Mann @ep

Un nen de 10 anys ha estat descrit per familiars com a malalt mental després que suposadament va matar a trets la seva mare. El nen, de Milwaukee, Wisconsin ( Estats Units ), enfronta fins a 60 anys de presó per matar Quiana Mann, de 44 anys, per despertar-lo d'hora al matí.

El dia anterior, la mare es va negar a comprar-li unes ulleres de realitat virtual, i quan va anar a despertar-lo al matí a les 6 am, el menor es va enfadar i va disparar la seva mare fins a matar-la. En un primer moment, els informes van suggerir que l'arma es va disparar sense voler, però finalment han pogut comprovar que va ser un acte deliberat i serà jutjat com a adult.

La seva tia, Rhonda Reid, va dir a WTMJ-TV que mai no va imaginar que el seu nebot hagués estat capaç de fer mal a la seva mare. "Estava molest perquè li van treure aquests dispositius [electrònics]", explica la tia de l'assassí, assegurant que el jove va començar a anar a teràpia fa més d'un any després de diagnosticar-li un trastorn d'ànim i de conducta. Al centre van recomanar a la seva mare que limités l'accés del jove a aparells electrònics, i així ho va fer, enfurint el menor.

Va posar èmfasi que el nen no entén la gravetat dels càrrecs i el que això podria significar per al seu futur. "Quan truca, diu: 'Assegura't que totes les meves tauletes, el meu ordinador portàtil i tot el meu estiguin empaquetats'", va afegir la Sra. Reid