Foto: Twitter (@CobraTate)



La Policia de Romania va detenir, dijous a la tarda 29 de desembre, Bucarest l'exboxejador i streamer Andrew Tate i el seu germà Tristan a Bucarest. Tots dos estan sent investigats per la presumpta comissió de delictes com la constitució d'un grup delictiu organitzat, el tràfic de persones i la violació.

La Direcció de Recerca de la Delinqüència Organitzada i el Terrorisme (DIICOT) de Romania ha emès una ordre d'arrest per 24 hores després que els germans Tate fossin acusats per la Fiscalia del país d'haver constituït un grup delictiu organitzat amb què reclutaven, allotjaven i obligaven dones a crear materials amb contingut pornogràfic per a la seva posterior distribució, ha informat Romania TV .

Fins ara, la Policia de Romania ha identificat 6 persones víctimes que van ser explotades sexualment pel grup delictiu organitzat i en què haurien participat els germans Tate, segons ha detallat en un comunicat. 2 d'elles van testificar l'abril del 2022, i després es va interrogar els germans, que van ser alliberats al cap de poc temps, ha informat Adevarul .

La detenció ha tingut lloc després que l'exboxejador publiqués un vídeo a xarxes socials i en què responia a una mofa de la jove ambientalista Greta Thunberg, tot menjant pizza d'una popular cadena de pizzeries romanesa.

Precisament Tate i Thunberg havien estat protagonistes d'un pic via Twitter, després que el passat dia 27 l'exlluitador etiquetés la jove ambientalista sueca en una publicació dient-li que té 33 cotxes, cosa que consumeixen i demanant-li que li enviés la seva adreça de correu electrònic per que us enviés la llista completa.

La resposta de Thunberg es va viralitzar.

L'enfrontament s'ha tancat amb un altre post a Twitter de la sueca, mofant-se del nord-americà.