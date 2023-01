Arxiu - Unes esposes dels Mossos d'Esquadra

Un home de 70 anys ha mort atropellat per un camió aquest dilluns al matí a l'altura del número 98 del carrer Verdi del districte de Gràcia de Barcelona, ha informat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat.

L'accident ha tingut lloc a les 10.25 hores per causes que "encara es desconeixen" i que està investigant la Unitat de Recerca i Prevenció de l'Accidentalitat de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

El consistori ha lamentat la mort, la primera víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat aquest any, i ha expressat "el seu compromís per continuar treballant per reduir les víctimes d'accidents de trànsit a la ciutat".