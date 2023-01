Agent de Policia Nacional @ep

Una dona de 54 anys ha matat per enverinament el seu marit de 64 anys i després s'ha suïcidat a l'habitatge que tots dos compartien a la localitat Fuenlabrada (Madrid) , segons ha informat un portaveu de la Prefectura Superior de la Policia Nacional.

Ha estat a les 13 hores d'aquest dilluns quan s'han comissionat a l'habitatge, situada al carrer Islàndia número 8, al barri del Naranjo, agents de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional.

Han estat els dos fills majors dels morts els que han avisat el 112 en no obrir-los la porta els seus pares . Immediatament després han acudit també sanitaris del Summa, que han confirmat la mort violenta de les dues persones, que no presentaven signes externs d'agressió, ha indicat a Europa Press un portaveu d'Emergències Comunitat de Madrid112.

Es tracta d'una dona de 54 anys i el seu marit, de 64, tots dos espanyols. No hi havia denúncies prèvies per violència de gènere ni ordres d'allunyament. Un equip de psicòlegs ha atès familiars de les víctimes per atac d'ansietat.

És el Grup V Policia Nacional qui investiga aquest homicidi, el primer de l'any 2023 a Madrid. La principal hipòtesi és que la dona, per motius encara desconeguts, hauria enverinat el seu marit utilitzant lleixiu o un altre producte químic tòxic barrejat amb una beguda . Hi havia un producte de neteja al lloc dels fets. Posteriorment, ella s'hauria suïcidat penjant-se en una de les habitacions.

Això no obstant, serà l'autòpsia i les anàlisis toxicològiques el que ho confirmin. La Policia Científica també és al lloc demanant proves i ja ha interrogat el fill i la filla del matrimoni, que van ser els que van avisar al no poder localitzar ni comunicar amb els seus pares aquest matí. Ahir a la nit sí que els van veure, de manera que el crim s'hauria comès aquesta matinada o aquest matí.