Una estudiant d'infermeria va morir després de carregar-se per la finestra del seu apartament situat al quart pis d'un edifici mentre col·locava ornaments nadalencs. Segons denuncien diversos mitjans, va morir dessagnada sense que els serveis sanitaris l'atenguessin.

Dina Khalil , de 22 anys, va caure tràgicament gairebé 20 metres a terra des de la finestra del seu apartament a Amman, Jordània . Després de la caiguda, la noia va ser traslladada d'urgència a un hospital proper, però el personal es va negar a admetre-la perquè no tenia assegurança mèdica, va afirmar el pare.

Els amics de Dina van aconseguir recaptar prou diners per donar-li un tractament bàsic, però en aquell moment l'estudiant havia perdut massa sang.



Després va ser traslladada a casa seva a l'Hospital Rambam a la ciutat portuària de Haifa, al nord d'Israel, però va ser declarada morta el 29 de desembre.

"Probablement era massa tard. Com que el personal de l'hospital va esperar molt de temps abans de donar-li el tractament, va perdre molta sang", ha declarat el pare als mitjans jordans. "Després d'uns dies, vam poder traslladar-la a l'Hospital Rambam, on va ser declarada morta", afegeix.

Ara la família ha donat els òrgans de Dina per a trasplantaments, cosa que podria salvar la vida de cinc persones més, informa The Times of Israel .