Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra

La víctima de la violació grupal de Castelldefels ha declarat davant de la policia explicant la terrible experiència que va haver de suportar quan va ser assaltada pels cinc homes. Tot va començar perquè va contactar "amb un noi que coneixia de quan era adolescent, el Cubà. Em va comentar que si volia anar a una festa amb ell i uns amics, que estaven bevent i m'ho podria passar bé", segons afirma la víctima a la declaració publicada en exclusiva per 'En Boca de Todos', de Cuatro.

La noia va anar a la festa i van estar bevent a casa. "Estàvem al menjador. Jo al sofà perquè estava molt perjudicada. No sé quin em va acompanyar a l'habitació", relata a la declaració policial. Quan va arribar a l'habitació, segons el seu relat, els altres quatre homes estaven esperant-la a dins, i aleshores va començar la violació grupal.

La víctima afirma que "mai" va donar consentiment "per mantenir relacions sexuals i menys en grup". Explica que va intentar posar resistència física, però els presumptes violadors no van parar. Quan van acabar i se'n van anar, ella es va posar a plorar. En veure-la, ells li van dir: "No et posis així, que has estat una campiona".

El relat de la víctima va en consonància amb el dels autors de la presumpta violació, que van presumir dels seus actes en un xat de Whatsapp. Als missatges es podia llegir: "A la xavala aquesta l'hem destrossat, l'hem donat fins i tot al DNI".