La pirotècnia va acabar amb la vida de la dona / Freepik

Una dona ha mort de forma tràgica després que els focs artificials de la nit de Cap d'Any s'embussin a la roba i explotessin abans que ningú els pogués retirar. Elisangela Tinem, de 38 anys, estava celebrant la vigília de Cap d'Any a la platja de Praia Grand, Brasil, quan es va produir la tragèdia.

El problema va ser la proximitat que va tenir amb la pirotècnia, ja que aquesta es va quedar atrapada a la roba i cap familiar va arribar a temps de poder retirar-la, per la qual cosa van ser testimonis a primera línia de l'horror.

Tal com es pot veure al vídeo, els focs artificials van començar a espurnejar fins que la pirotècnia explota brutalment i els assistents corren lluny del lloc, tement per la seva vida. La dona va morir per les ferides que va provocar l'explosió al pit.

S'ha confirmat que el foc artificial no el va encendre cap familiar de la dona, i per això s'està investigant el cas com un possible homicidi.