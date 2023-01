Un domador de tigres, Ivan Orfei, de 31 anys, del circ "Amedeo Orfei" instal·lat fa uns dies a Surbo, a la província de Lecce ( Itàlia ), va ser atacat i ferit per un tigre durant l'espectacle. Segons publiquen mitjans italians, el domador hauria estat mossegat mentre actuava amb els tigres en un centre comercial.

Orfei va ser evacuat per una ambulància a la sala d'emergències de l'hospital Vito Fazzi a Lecce, on van constatar que va patir ferides profundes al coll i la cama. Afortunadament no es tem per la vida.

El tigre se sotmetrà a anàlisi veterinari. Després de l'incident, l'espectacle es va aturar.

