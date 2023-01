Foto: Mossos

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per presumptament conduir ebri i sense carnet després de saltar-se un control a Mollerussa, i han denunciat la seva parella per presumptament colpejar un agent amb un bat de beisbol. Els fets van tenir lloc dimarts passat a la matinada 3 de gener, durant un control d'alcoholèmia a la carretera E-23, segons ha explicat la policia de Catalunya.

El conductor, de 25 anys, va fer "un gir a gran velocitat" per esquivar el control, i per això els agents el van seguir: van constatar que no anava identificat i va donar 0,48 en alcohol i positiu en cocaïna i THC.

En el temps d'espera fins a la segona prova d'alcoholèmia es van acostar fins a casa seva (a pocs metres d'on la policia el va arribar) per recollir la seva documentació i, en obrir la porta, la parella de l'home va agredir un agent fent un cop a el cap amb un bat de beisbol.

El detingut tenia una ordre d?allunyament de la dona, que ha quedat investigada per un presumpte delicte d?atemptat a agents de l?autoritat, i també està denunciat per trencar l?ordre d?allunyament.