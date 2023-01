Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer.

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home que van detectar conduint a 185 quilòmetres per hora a Cervera (Lleida) en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 quilòmetres per hora.

En un comunicat aquest dimecres, els Mossos han explicat que va ser durant un control a la carretera L-311 , dins del municipi, i el van buscar perquè era un vehicle amb matrícula estrangera.

Al parar-ho per notificar-li la infracció, van trobar al cotxe 200 grams d'haixix, per la qual cosa ell i el seu acompanyant van quedar detinguts per un presumpte delicte contra la salut pública.