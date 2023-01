Moment en què comença l'agressió cap a la jove / Twitter @Rewaz_faiaq

Centenars d'homes van córrer darrere d'una dona per envoltar-la i atacar-la per considerar que vestia de manera 'immodesta'. La noia, de només 17 anys, es trobava en un esdeveniment de motos a l'Iraq celebrat el 30 de desembre passat, i els homes la van acusar de distreure els motoristes a causa de la seva vestimenta.

Al vídeo que circula per les xarxes, es pot veure com la noia intenta allunyar-se de la zona però la resta la persegueixen mentre profereixen insults contra ella. La seva vestimenta consistia en una armilla negra, una jaqueta de punt i una faldilla... una mica ' immodest ' per a la resta d'homes que es trobaven a la zona.

L'atac sense sentit és el resultat d'una narrativa bàrbara utilitzada sistemàticament contra les nostres dones, va dir Rewaz Faeq , presidenta del Parlament de Kurdistan, en una publicació a Twitter acompanyada d'un vídeo de l'atac.

Després del brutal assalt, només setze homes van ser arrestats, segons han informat els mitjans de comunicació locals.

L'atac va tenir lloc a Sulaymaniyah , una de les ciutats més liberals de la regió kurda. Tot i això, sembla que les protestes contra la violència de gènere en aquesta zona han topat amb certa resistència. Sense anar més lluny, el 2020 van cremar una instal·lació d'art que destacava la violència domèstica.