Foto: Policia Nacional

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un fugitiu buscat per les autoritats italianes com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues a nivell internacional, en concret cocaïna . Al pròfug li constava una Ordre Europea de Detenció i Lliurament (OEDE), emesa aquest mes de desembre passat per fets que van passar el 2020.

La investigació es va posar en marxa el 21 de desembre del 2022, quan els investigadors van rebre una comunicació per part de l'Oficial d'Enllaç Italià a Barcelona, sol·licitant la localització i detenció del fugitiu, que estaria vivint a la capital de Catalunya amb la seva dona.

El 2020 el fugitiu va realitzar dues importacions de cocaïna. La primera va ser de 27 quilos i la segona de 3, totes dues des d'Espanya a Itàlia, per distribuir-les a Milà i Roma.

Després d'un dispositiu a l'Aeroport de Barcelona es va localitzar la dona del fugitiu, que viatjava des de Roma a Barcelona, i posteriorment, després de diverses gestions, es va localitzar i detenir l'home, que va ser posat a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció de l'Audiència Nacional.