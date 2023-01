L'accident va tenir lloc a l'aire / @EP

Tremendes imatges les que van arribar d'un vol des de Nova York cap a Nova Delhi, després que una dona fos víctima d'un passatger borratxo a l'orinar-se a sobre. Els fets van tenir lloc el mes de novembre passat, però no s'ha donat a conèixer fins ara perquè ha estat quan la dona ha denunciat els fets al propietari de l'aerolínia.

Segons ella, els treballadors no van fer res per aturar l?individu que va protagonitzar l?agressió. “Poc després que se serveixés el menjar i els llums fossin apagats, un altre passatger es va acostar al meu seient, completament borratxo. Es va obrir la bragueta dels pantalons, va orinar, i va continuar exposant les seves parts íntimes", explicava per al diari indi Times of India.

A continuació, la víctima denuncia que la roba i la resta de les seves coses van quedar coberts d'orina , i l'única reacció de la tripulació va ser canviar-li la roba però demanar-li que tornés al seient durant la resta de vol.

L'aerolínia estatal Air India va emetre un comunicat en què afirmaven "prendre nota molt seriosament de l'incident, en què un passatger es va comportar de forma inacceptable i indigna en el vol Nova York-Delhi, causant una angoixa extrema a una passatgera” .