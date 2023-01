Lladre en acció / Freepik

Un lladre de Vancouver, Canadà, ha presumit dels seus dots cleptòmans després de robar dues estàtues d'or en dies consecutius . El lladre va ser Francis Boivin, un conegut lladre de la zona que té més de 115 condemnes anteriors al seu historial. Després d'aquests dos darrers robatoris, s'enfronta a dos càrrecs més, ja que les dues peces d'or tenien un valor de gairebé 40.000 dòlars.

Dror Darel, director de la Galeria de Belles Arts de Vancouver, diu que l'home va robar una escultura divendres i va tornar a buscar una altra dissabte. Darel va explicar que no es va adonar del primer robatori perquè estava atenent un client, però va veure el segon furt a les càmeres de seguretat l'endemà. "Li va prendre vuit segons entrar, aixecar l'escultura i sortir-ne", va dir Darel als mitjans locals.

El director no podia marxar perquè no podia deixar sola la galeria, però va avisar la policia i quan ells van arribar i van veure les càmeres, van reconèixer el lladre immediatament i en van ordenar la detenció. Tot seguit, l'atrapador 'in fraganti' una hora després, quan tornava a casa amb l'escultura a la mà, i aviat van trobar la segona obra d'art.