Dos homes borratxos agredir durament un agent de policia que intentava evitar que enganxessin una persona amb problemes mentals. L'incident va tenir lloc a Kanyakumari, Índia, i l'escena s'ha fet viral a les xarxes socials.

Els agressors borratxos, Swarnaraj i Jerin, estaven intentant barallar-se amb una persona que tenia problemes mentals, i quan l'agent Vivekanandan se'n va adonar, va intentar intervenir per defensar-lo. Els borratxos, lluny d'acovardir-se, es van revelar contra l'agent i van començar a colpejar-lo.

Els transeünts no es van mostrar indiferents, sinó que van intentar ajudar el policia i van començar a enganxar els borratxos. Els dos borratxos i el policia van ser portats a l'hospital per revisar les ferides, i l'agent va denunciar Swarnaraj i Jerin per l'agressió.