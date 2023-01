Recurs ambulància a Múrcia @ep

Dues persones han mort aquest dijous en un accident d'avioneta a Los Garranchos, San Javier, (Múrcia) , segons ha informat Emergències 112 Regió de Múrcia. De moment, no se saben les causes del sinistre i no han transcendit les identitats de les dues víctimes.

L'accident ha tingut lloc a les 17.08 hores a uns 500 metres de l'aeròdrom Los Garranchos. Fins al lloc s'han desplaçat immediatament serveis d'emergències que només han pogut confirmar la mort de dos homes de 54 i 47 anys.