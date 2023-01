Un suboficial de l' Exèrcit de l'Aire destinat a una base d'Alemanya i un instructor de vols privats han mort aquest dijous en un accident quan pilotaven una avioneta a prop de l'aeròdrom Los Garranchos a San Javier, segons fonts properes a la investigació.

De moment, no se saben les causes del sinistre i no han transcendit les identitats de les dues víctimes.

L'accident ha tingut lloc a les 17.08 hores a uns 500 metres de l' aeròdrom Los Garranchos . Fins al lloc s'han desplaçat immediatament serveis d'emergències que només han pogut confirmar la mort de dos homes de 54 i 47 anys, ha informat Emergències 112 de la Regió de Múrcia.

Ambulància Múrcia - Recurs EP

En el rescat dels cossos hi han intervingut els Bombers del Consorci de Servei d'Extinció d'incendis i Salvament de la Regió de Múrcia CEIS, Bombers del Servei d'Extinció d'Incendis i Salvament de l'Ajuntament de Cartagena, Policia Local, Ambulàncies del 061 Regió de Múrcia i Protecció Civil Cartagena.

El president de la Regió de Múrcia, Fernando López Miras, ha lamentat "moltíssim" la tragèdia i ha traslladat en un missatge a xarxes socials els seus condols als familiars i éssers estimats de les víctimes ia l'Acadèmia General de l'Aire de San Javier. "Descansin en pau", ha afegit.