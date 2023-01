Una dona de 72 anys morta i 11 ferits després de ser atropellats per una carrossa de la cavalcada de Marchena|@EP

Tres persones, una d'elles un nen de 2 anys, segueixen en estat greu després de ser atropellades per un tractor durant la cavalcada de Reis Mags a la localitat sevillana de Marchena. Un accident durant el qual el conductor d'un tractor va perdre el control durant 15 metres i va provocar un atropellament massiu en què va morir una dona de 72 anys i cinc persones més van resultar ferides.

El succés s'ha produït cap a les 20.15 hores, quan els veïns han alertat el centre de coordinació que un dels tractors que participava en el seguici dels Reis Mags havia atropellat diverses persones en circular costa avall per causes que s'investiguen i xocar contra una paret a la plaça de Sant Andreu, procedent de la zona coneguda com a 'Carrer La Mina'.

Efectius de Policia Local, Guàrdia Civil, Bombers de la Diputació i el Centre d'Emergències Sanitàries 061, pertanyent al Servei Andalús de Salut, han intervingut al lloc, després de ser alertats pel 112.

El 061 ha enviat dos equips d'emergència i dues ambulàncies del Servei Andalús de Salut.

Segons els serveis d'emergències, l'incident ha ocasionat un mort i cinc ferits, entre ells dos de greus, inclòs un menor d'edat.

El nen ha estat evacuat a l'Hospital Infantil Verge del Rocío de Sevilla i una persona ferida greu, d'edat avançada, ha estat traslladada a Traumatologia del mateix centre hospitalari. Els altres tres afectats són atesos a un centre sanitari d'Osuna.

Segons s'ha pogut apreciar en un vídeo difós a les xarxes socials, el tractor que tirava aquesta tarda de la carrossa del Rei Baltasar a la cavalcada de Marchena va circular sense control uns 15 metres, per impactar contra una façana després de baixar un carrer durant set segons.

En aquest vídeo es pot veure com el tractor que estira la carrossa, de sobte, augmenta la seva velocitat i efectua un gir brusc a la dreta, amb desenes de persones al voltant, que es posen fora de perill com poden al pas del vehicle.

Els músics que amenitzaven el recorregut i caminaven davant de la carrossa, van tenir el temps just per apartar-se després d?escoltar els primers crits del públic al veure el tractor augmentar la velocitat.

El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, ha qualificat de "terrible" l'accident que s'ha produït aquest dijous durant la cavalcada de Reis Mags a Marchena.

Així ho ha assenyalat el president en una publicació al seu compte personal de Twitter on ha traslladat els seus condols a les famílies afectades. de la persona que ha mort a la cavalcada", ha indicat. A més, ha llançat "una abraçada" a la Corporació Municipal i "el seu desig que els ferits es recuperin aviat".

El secretari general del PSOE-A, Juan Espadas, també s'ha mostrat consternat a Twitter per aquest incident. "Els meus més sentits condols a totes les famílies afectades ia tots els ferits. El meu cor està amb el poble de Marchena i la seva alcaldessa en aquests moments tan difícils", ha assenyalat.

Així mateix, el delegat del Govern d'Espanya a Andalusia, Pedro Fernández, ha traslladat els seus condols a la família de la morta i "a tot el poble de Marchena" al seu compte personal d'aquesta xarxa social. "Espero una ràpida recuperació a tots els ferits", ha conclòs.