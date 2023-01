Dos morts i quatre ferits en bolcar el seu cotxe a la B-23 a Molins de Rei|@EP

Dues persones han mort aquest divendres a la tarda després que el cotxe en què viatjaven hagi sortit de la via, caigut per un marge i hagi quedat bolcat a la via B-23 a Molins de Rei (Barcelona).

Per causes que s'estan investigant, dos turismes s'han vist implicats en un accident que ha provocat que les dues víctimes mortals es quedessin atrapades al cotxe, informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Després de rebre l´avís a les 19.47 hores, s´han activat diverses patrulles dels Mossos d´Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i sis ambulàncies del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquestes dues víctimes mortals, són cinc les persones que han perdut la vida en accidents de trànsit a carreteres catalanes des de l'inici del 2023.