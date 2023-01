Rescatat un nounat en estat greu per hipotèrmia amb el seu pare ebri|@EP

La Policia Local de Porriño (Pontevedra) ha rescatat un nounat amb signes greus d'hipotèrmia que es trobava de nit i al mig del carrer amb el seu pare, que presentava evidents signes d'embriaguesa.

Després dels avisos d'un veí, els agents es van topar al voltant de les 23:00h del 5 de gener passat amb un home que, segons el Concello de Porriño, amb prou feines aconsegueix mantenir-se dret amb un nadó als braços a qui intentava donar-li un biberó. Després de fer les primeres gestions, la policia va localitzar la mare del nounat, de tot just 26 dies de vida. La dona es trobava en un gran estat d'ansietat ja que intentava localitzar el pare i el nen des de les 15:00h d'aquell mateix dia sense èxit.

Un dels agents la va traslladar fins al lloc on trobava el menor. Just en el moment del matx el beu va deixar de plorar i el to de la seva pell es va tornar cianòtic, com a signe de la hipotèrmia que estava atribuint a causa de les baixes temperatures d'aquella nit en què els mercuris van baixar dels 5 graus. El nen va haver de ser traslladat al cotxe patrulla ja que l'ambulància no aconseguia la temperatura mínima de 24 graus que s'aconsellava per al nadó, atesa el quadre greu que presentava.

Un cop a l'hospital, el beu va ser atès al box de reanimació i va començar a respondre a la medicació.