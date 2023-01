El futbolista iranià Amir Nasr-Azadani / @EP

La Justícia de l'Iran ha condemnat a mort aquest dilluns tres persones acusades de matar diversos agents de Policia durant les protestes antigovernamentals que han tingut lloc al país des del mes de setembre passat i arran de la mort de Mahsa Amini quan estava sota custòdia per violar el codi de vestimenta islàmic.

Aquestes condemnes, que poden ser encara recorregudes, situen en 17 el nombre total de persones que han estat condemnades a mort en relació amb les protestes, que van començar ja fa més de tres mesos.

D'aquestes sentències, quatre s'han executat i dues més es troben a l'espera després que el Tribunal Suprem rebutgés les apel·lacions presentades. Ara, la Justícia iraniana ha assenyalat que Salé Mirhashemi, Mayid Kazemi i Said Yaqubi han estat condemnats també per cometre un "delicte contra Déu", conegut com a 'moharebé', d'acord amb el Codi Penal islàmic.

Així mateix, dues persones més també han estat condemnades per les accions registrades el 16 de novembre passat, quan tres membres de les forces de seguretat van morir durant un incident registrat en el marc de les protestes a la província d'Isfahan. Entre ells hi ha el futbolista iranià Amir Nasr Azadani, que ha estat condemnat a 26 anys de presó per la seva implicació.

L'esportista ha estat imputat per pertànyer a un grup il·legal i incórrer en delictes contra l'ordre públic, reunir-se i conspirar per vulnerar la seguretat del país, a més de cometre 'moharebé', segons informacions de la cadena Iran International. El cinquè condemnat, Sohail Jahangiri, ha estat sentenciat a dos anys de presó per atemptar contra la seguretat de l'Estat iranià.