Ron Jeremy , una exestrella del porno de 69 anys, aconseguirà eludir la presó a causa de la seva 'demència severa'. L?exestrella s?enfronta a més de 30 càrrecs de violació i agressió sexual, però el seu equip legal i els fiscals van sol·licitar la intervenció d?experts en salut mental per determinar la competència mental d?antic actor. Després d'avaluar-ho, no van trobar evidències que estigués fingint.

El més probable és que sigui internat en un hospital quan sigui declarat "no apte" per al judici del proper 17 de gener. El fiscal de districte adjunt del comtat de Los Angeles, Paul Thompson, va dir que "el seu pronòstic de millora no és bo . Si no millora, no podrem jutjar-ho pels seus crims. Com que els procediments penals estan suspesos mentre sigui incompetent, tampoc podem obtenir una declaració de culpabilitat d'ell o discutir altres mesures per obtenir justícia per a les víctimes en aquest cas”.

Jeremy ha estat a la presó des del seu arrest el 2020 , i hi ha qui sospita que ja patia de demència des d'abans. L?exactor porno eludirà una dotzena de càrrecs de violació forçada, set càrrecs de sexe oral forçada, sis càrrecs d?agressió sexual per restricció, quatre càrrecs de penetració sexual amb un objecte estrany i dos càrrecs de penetració sexual d?una persona inconscient o adormida.



L'actor també s'enfronta a un càrrec d' agressió sexual sobre una menor , derivat d'una acusació d'una suposada agressió sexual a una nena de 15 anys en una festa a Santa Clarita, Califòrnia, el juny del 2004.