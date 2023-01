Bandera gai contra homofòbia diversitat sexual / @EP

Desafortunadament, la discriminació cap a la comunitat LGTB és una cosa que segueix present a molts llocs del planeta. Així ha passat Mèxic, quan una parella de dos nois estaven abraçats als afores d'una església, i una dona s'hi ha acostat per llançar-los aigua beneïda i exigir-los que marxessin.

Al vídeo que circula a les xarxes socials, es pot veure com la dona acaba trucant a emergències per demanar-los que vinguessin a expulsar-los del lloc. "No es volen sortir, vull que es retirin, que s'hi abracin a l'hotel o al carrer, hi ha tant jardí que ja va fer aquí el governador, i volen ser aquí dins de la casa de Déu", diu indignada.

La parella aguanta el xàfec homòfob i decideixen plantar-li cara sense cedir a les pressions. No obstant això, com que la dona no aconsegueix que la policia vulgui venir, acaben ells parlant amb emergències i acceptant marxar per no crear un conflicte més gran.