Nadó - UNSPLASH

Una dona ha estat arrestada per sacrificar el seu fill de 4 mesos per complir un desig desig a Sultanpur d'Uttar Pradesh (Índia). Suposadament estava tenint una aventura amb un sacerdot tàntric que li va demanar que sacrifiqués el seu fill per obtenir el que volia.

L'incident va tenir lloc al poble de Dhanaudih, on Manju Devi, de 35 anys, va sacrificar el seu fill colpejant-lo amb una pala davant del suposat líder espiritual.

Manju Devi va ser arrestada per la policia diumenge i la investigació continua en curs. La policia també va recuperar la pala utilitzada per matar el nen.

Tot i això, la policia encara no ha pogut trobar el suposat sacerdot tàntric responsable d'influir la dona perquè matés el seu fill, que ha desaparegut des que va tenir lloc el tràgic assassinat.