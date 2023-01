Discoteca Waka de Sabadell / Google Maps

Els Mossos d'Esquadra han descartat que la noia que va protagonitzar el vídeo en què practicava una fel·lació a la pista de la discoteca Waka de Sabadell hauria patit una agressió sexual, tal com ella i els seus pares van denunciar. A més, també van posar en mans de la justícia la difusió de les imatges, línia en què se centrarà la investigació a partir d'ara per trobar qui va gravar i publicar el vídeo.

Un altre punt important és que l'examen toxicològic també ha desmentit que la jove estigués sota els efectes de les drogues . Per tant, contrasta amb la versió que la seva mare va fer pública a TV3: "No sé per què ha passat això. Em coneixes i saps que no ho puc haver fet, i no obstant, sóc jo", li va dir a la seva mare, tal i com va reconèixer aquesta a la cadena pública catalana.



Segons el Diari de Sabadell, els agents encarregats d'aquesta investigació i van demanar a la discoteca Waka els enregistraments de les càmeres de seguretat, a més de parlar amb diversos testimonis, i la conclusió a què van arribar va ser que l'acte sexual va ser consentit.



El noi que sembla a les imatges també va denunciar la difusió dels vídeos, de la mateixa manera que va fer ella.