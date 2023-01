Arxiu - Façana del Palau de Justícia de Catalunya, seu del TSJC i de l'Audiència de Barcelona.

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 17 anys de presó l'home que un jurat del tribunal va declarar culpable d'assassinar Janet Jumillas a Cornellà de Llobregat (Barcelona) el 2019.

La sentència també li imposa una indemnització total de 488.000 euros per a la família i un període de llibertat vigilada durant cinc anys una vegada surti de presó.

Seguint el sentit del veredicte que el jurat va dictar al desembre, el tribunal considera provat que Jumillas va anar a casa de l'acusat el dia del crim i allà ell la va atacar amb una o diverses armes blanques sense que ella pogués defensar-se, deixant múltiples ferides en zones vitals .

Després, va deixar el cos en un descampat del Prat de Llobregat (Barcelona), on el va trobar un operari de neteja uns dos mesos després.

L'home va explicar que és consumidor habitual de marihuana i puntualment de cocaïna, i la seva defensa va intentar que se li apliqués una atenuant per drogoaddicció, però el tribunal ha descartat que aquest consum afectés les seves capacitats en el moment del crim.

Quan es va conèixer el veredicte que va declarar l'home culpable d'assassinat per unanimitat, la fiscal va demanar condemnar-lo a 19 anys de presó i l'acusació particular, que representa la família de la víctima, a 25 anys, mentre que defensa va reclamar la pena mínima per assassinat , de 15 anys.