Arxiu - Un vehicle de Mossos d'Esquadra a una imatge d'arxiu.

La Fiscalia ha demanat una condemna de vuit anys i mig de presó per a quatre mossos d'esquadra per presumptament colpejar un noi a Barcelona i inventar un atestat fals per aturar-lo el 13 de novembre del 2020.

A l'escrit d'acusació, el fiscal explica que el denunciant anava amb dos amics i els policies els van parar perquè eren al carrer passada l'hora del toc de queda que llavors estava en vigor, el jove va recriminar als agents que una persona els acabava de robar cinc euros i "era més important" que el perseguissin.

El cap de la unitat, molest pel comentari, segons apunta l'escrit, es va encarar amb el jove, "el va bufetejar i el va empènyer contra la paret, per posteriorment arrossegar-lo fins al mig de la calçada i tirar-lo a terra mitjançant una maniobra d'escombrada".

Quan el noi va cridar per demanar ajuda, els altres tres policies van anar a ajudar al cap, van mantenir el jove immobilitzat durant uns quants minuts "arribant per això a recolzar-se a sobre seu, dificultant la seva respiració, ia subjectar-li les cames a l'alçada dels turmells" utilitzant la porra.

Després el van emmanillar i el van detenir i, per justificar l'arrest, "segons l'incert de les afirmacions recollides per part dels acusats, es va redactar un atestat policial" afirmant que el jove havia donat una puntada de peu a un policia.

Per aquests fets, la Fiscalia atribueix als policies un delicte contra la integritat moral, un de detenció il·legal, un altre de lesions i un altre de falsedat en document oficial i, a més de les penes de presó, demana inhabilitar-los durant 16 anys, multar-los amb 8.100 euros i imposar-los una indemnització conjunta de 3.400 euros.

ACUSACIÓ POPULAR



Per la seva banda, l'acusació popular que exerceix Irídia afirma que el caporal, des del principi, "va mostrar una actitud agressiva, cridant els joves" i va agafar el denunciant pel coll, el va estampar contra una persiana que tenia darrere, el va separar del resta de nois i li va donar una puntada de peu a les cames i un cop al clatell.

Respecte al jove, explica que va cridar "queixant-se del dolor i dient als agents que ho estaven torturant, fent aquests cas omís de les seves manifestacions", mentre una veïna va gravar tota l'escena des del balcó: segons ha explicat Irídia en un comunicat aquest dimarts , aquestes imatges han permès identificar els agents.

Per tot això, Irídia els atribueix els mateixos delictes que la Fiscalia però sol·licita penes més altes, i puja a 15 anys i mig de presó a més d'una multa de 6.460 euros a cadascun i una indemnització conjunta de 40.000 euros.

A l'atestat que els policies van redactar per justificar la detenció del jove, van exposar que havien actuat davant d'un grup de tres persones llatinoamericanes que estaven alterades i agressives, i per a Irídia "això mostra que els fets van tenir un biaix racista".