Recurs Pitbull @unsplash

Un futbolista ha estat mutilat fins a la mort durant el cap de setmana per tres dels seus gossos a Sud-àfrica. L'estrella del futbol zambià Philemon Mulala , de 60 anys, va ser trobada sense vida al jardí de casa seva a la localitat sud-africana de Lichtenburg, segons un comunicat del Servei de Policia de Sud-àfrica.

Després de trobar-lo dissabte, la seva dona es va posar en contacte amb els serveis d'emergència que hi van anar. No obstant, no va poder ser salvat i va ser declarat mort al seu jardí.

Segons el comunicat de premsa de la policia, la seva dona va escoltar els gossos bordar des de l'altra banda de casa seva, però no va poder verificar què passava perquè els gossos "borden sovint els vianants i vehicles que passen". Després va anar a buscar el seu marit, però no el va poder trobar.

Després de sortir, es va adonar que el seu marit havia estat mossegat per dos gossos encreuament de staffordshire bull terrier/pitbull i un altre gos de raça desconeguda.

La Societat per a la Prevenció de la Crueltat cap als Animals (SAPS) va retirar els gossos del lloc i els va portar a albergs.

El secretari general de l'Associació de Futbol de Zàmbia (FAZ), Adrian Kashala, va dirigir els homenatges a la difunta estrella. Parlant amb el diari Times Live, va dir: "Seguim amb els meravellosos records amb què el difunt Philemon ens va honrar al camp. Hi ha molt que els jugadors d'avui poden aprendre de la seva generació", va afegir.

Mulala va jugar per a la selecció nacional de Zàmbia i els Mufulira Wanderers.