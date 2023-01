Les autoritats d'Oklahoma (Estats Units) van arrestar una nena de 12 anys acusada d'apunyalar fatalment el seu germà petit mentre els seus pares dormien al pis de dalt. La nena suposadament va despertar un dels seus pares a casa seva a Tulsa just abans de la mitjanit del 5 de gener i va afirmar que havia apunyalat el seu germà de 9 anys, segons un comunicat de premsa del Departament de Policia de Tulsa .

Policia - Recurs UNSPLASH

Després que els primers a respondre li van practicar RCP, el nen va ser traslladat d'urgència a un hospital local on el van portar a cirurgia, va dir la policia. El nen de 9 anys va ser declarat mort poc després de les 2:30

La seva germana gran està detinguda al Centre Familiar de Justícia Juvenil i la Unitat de Crisi Infantil de la Policia de Tulsa està a càrrec de la investigació. Els infants no han estat identificats per les autoritats.

Els investigadors encara no han compartit un possible motiu de l'assassinat, que van assenyalar que encara és massa aviat per saber-ho, especialment considerant l'edat de la sospitosa.

"La intenció serà un component clau que el sistema judicial haurà de resoldre" , va dir a Fox 23 el capità de la policia de Tulsa, Richard Meulenberg. "Òbviament vam fer algunes entrevistes, però les entrevistes amb una nena de 12 anys són molt preliminars".

Un veí anònim va reaccionar a la tragèdia i va dir que la vida dels pares, "o la vida de la nena, mai no tornarà a ser la mateixa, especialment la nena".