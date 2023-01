Catalunyapress patinetaccbcn

Un home de 55 anys ha mort aquest dimecres 11 de gener a la matinada després de xocar contra un autobús mentre muntava en patinet.

Els fets, que ha avançat RAC1 , han passat prop de les 4 a la cruïlla dels carrers Urgell i Aragó, al districte de l'Eixample.

Fins al lloc de l'accident es van traslladar diferents dotacions de la Unitat de Recerca i Prevenció de l'Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana, que ha assumit la investigació de l'accident, i diverses unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques, però no hi van poder fer res per salvar-li la vida.