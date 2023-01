La Policia Nacional ha trobat al llarg d'aquest matí restes humanes, concretament un peu petit, a l'abocador Ecoparc de Toledo , on des del 27 de desembre hi ha en marxa un operatiu de recerca d'Àngel, un nen d'11 anys desaparegut fa un mes al madrileny districte de Carabanchel, han informat fonts policials.

Un furgó de la Policia Nacional a l'abocador Ecoparc de Toledo on es busca el segon dels dos cosins menors desapareguts, el 27 de desembre de 2022, a Toledo, Castella-la Manxa (Espanya). - Gustavo Valiente - Europa Press

Els agents encara no saben a qui pertanyen aquestes restes humanes, i per això les han traslladat custodiades a l'Institut Anatòmic Forense de Toledo per analitzar-les i acarar-les amb proves d'ADN. A les 12.30 hores han comunicat la troballa a la família de menor però sense confirmació.

La Policia centrarà tots els esforços en l'àrea delimitada en què s'ha trobat el peu humà per si hi pogués haver més restes. Segons les primeres indagacions, el peu podria haver-se desprès de la resta del cos per les màquines que recullen els contenidors i trituren les escombraries abans de portar-les a l'abocador.

Ángel va desaparèixer amb el seu cosí Fernando, de 17 anys, el cadàver del qual va ser localitzat en aquest centre de residus toledà a mitjans de desembre i dies després es va confirmar que era el més gran dels perduts. Des d'aleshores, Guies canins, la Policia Científica, la Policia Judicial, el Grup Operatiu d'Intervencions Tècniques (GOIT) de la Policia Nacional i dues retroexcavadores treballen a la zona que es va acotar des del primer moment.

El 3 de gener passat ja s'havia examinat aproximadament el 20% de la superfície en què se centra la recerca del nen, però, segons han informat aquest dilluns a Europa Press fonts de la Policia Nacional, una setmana passada no s'ha pogut comptabilitzar si aquest percentatge ha variat.

Els treballs van arrencar el 27 de desembre passat i des de la Policia Nacional ja van vaticinar la dificultat de la recerca. Al menor desaparegut se'l busca entre unes 9.000 o 10.000 tones, en una zona fitada des del dia 15 on va aparèixer el cadàver de Fernando, el cosí amb qui va desaparèixer.

Les tasques se centren a l'Ecoparc de Toledo, perquè la principal hipòtesi és que Fernando i Ángel estiguessin junts a la capital manxega, a la qual s'havien traslladat i com confirmen diverses càmeres de seguretat. Hi ha diverses línies de recerca, cap descartada al cent per cent.

Tot i això, la primera hipòtesi i la principal de la Policia és que els menors s'haguessin aixoplugat del fred i de la pluja per dormir en un contenidor, en què haurien mort asfixiats --com consta a l'autòpsia de Fernando com a causa de l'òbit -- i haurien acabat als camions d'escombraries. Els familiars descarten completament aquesta hipòtesi i demanen que se n'investiguin d'altres.